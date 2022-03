PETIT, André



Au centre d'hébergement St-Marc des Carrières, le 6 février 2022, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Petit, fils de feu Cécile Falardeau et de feu Henri Petit. Avant de prendre sa retraite, André a passé 45 ans au sein de SSQ Assurance sur le boulevard Laurier.Il est parti rejoindre ses frères et sa sœur: feu Lucien, feu Carmen et son jumeau feu Jean-Claude (feu Micheline Bonneau). Il laisse dans le deuil sa sœur Gertrude (feu Louis-Philippe Drapeau), son frère Pierre ainsi que ses neveux, nièces, anciens collègues, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, à 13h,L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Sa nièce Johanne Drapeau souhaite remercier le personnel du centre d'hébergement St-Marc des Carrières pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société des diabétiques du Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.