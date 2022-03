BERNARD, Céline



A l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le lundi 21 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Céline Bernard, épouse de monsieur Yves Poulin, fille de feu Madeleine Lacasse et de feu Léandre Bernard. Elle était native de Saint-Georges et demeurait à Québec.Outre son époux, madame Céline Bernard laisse dans le deuil son fils bien-aimé Jean-François Poulin, ses soeurs: Anne, feu Andrée, Maryse, Christine (Clément Paradis) et ses frères: Michel, Pierre, Jean (Christine Doyon), Serge et Alain Bernard (Fabienne Martin); ses beaux-frères: Serge et José Poulin. Madame Céline Bernard laisse également dans le deuil plusieurs tantes, oncles, cousines, cousins ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été confiés auLa famille désire témoigner sa grande reconnaissance et ses remerciements sincères au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec), G1K 5Y9 et ou à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ),2725 Ch Ste-Foy (Québec) G1V 4G5 (418) 656-871