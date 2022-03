ROUSSEAU, Gilles



À son domicile, le 3 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Gilles Rousseau, époux de madame Jocelyne Ratté et fils de feu monsieur Lauréat Rousseau et de feu madame Albertine Durand. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Rousseau laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Isabelle, Normand (Hélène Richard) et Jean-Luc (Marie-Ève Caouette); ses petits-enfants: Émie, Alex, Zack, Livia et Daphné; ses frères et soeurs de la famille Rousseau: feu Jeannette (feu Paul Trudel), feu Jean-Paul (Anna Labranche), feu Georgette (feu Gérard Trudel), feu Georges-Henri (feu Germaine Vallières), feu Louis-Charles (feu Fernande Desroches), feu Charles-Eugène (Aimée Bussières), Simone (feu Claude Bertrand), feu Robert (feu Carmen Bédard), Lauretta (feu Thomas Gingras), feu Hélène (Jacques Morin), Fernand (Aline Côté), Aimé-Noël (Lise Ratté), feu Lise (Roland Tessier), Raymond (Jacqueline Lépine) et Michel (Line Godin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ratté: Madeleine (feu Olivier Moisans), Léopold (Louisette Imbeault), Irène (feu André Ouellet), Lise (Aimé-Noël Rousseau), Marie-Paule (François Martineau), Maurice (Danielle Giguère), Nicole (feu Jean-Claude Goulet), Michel (Violaine Rousseau), Benoit (Ginette Gingras), Jean-Pierre (Suzanne Rochon), Lucie, Jacques, feu Gabrielle et feu Henriette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 12h à 14h à laPar la suite, les cendres seront déposées au columbarium du salon funéraire.Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Quebec City, Quebec G1S 3G3 https://www.societealzheimerdequebec.com/