PAQUET-LEMIEUX, Madeleine



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 31 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée, dans une grande sérénité madame Madeleine Lemieux, épouse de feu monsieur Noël Paquet. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à la, de 8h30 à 10h30,et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis, Guylaine (Richard Thiboutot), Lyne (Michel Beaupré) et Manon (Dany Paquet) ainsi que Michèle Lavallée (Israël Michaud); ses petits-enfants: Karine (Dave Martin), Sébastien (Andréanne Roy), Samuel (Audrey Dumas), Laurie (Antoine Morasse), Olivier (Anne-Marie Lamarche), Lisa-Ann (Alexandre Montambault), Vincent Thiboutot (Laurence Lebel) et Laurie Thiboutot (Pierre-Alexandre Morin); ses arrière-petits-enfants: Félix, Zackary, Camille, Charles, Élodie, Arnaud, Edouard, Adrien, Léonie et Alexis; son frère et ses sœurs: feu Cécile (feu Armand Boulanger), feu Marie-Rose (feu Ernest Blouin), feu Philippe (feu Béatrice Gosselin), Lucille (feu Gustave Breton), feu Thérèse (feu Alfred Boutin), feu Rita (feu Ernest Muise), feu Monique (feu Raoul Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: feu Gilles (feu Pierrette Gosselin), feu Anne-Marie (Noël Cantin), feu Jeannine (Claudère Frenette), feu Gratien (Yolande Alain); ses deux filleuls: Annie Frenette et Sylvain Paquet. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD de l'Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf. fondation@santeportneuf.ca