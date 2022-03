BOUTIN, Normande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Normande Boutin, fille de feu monsieur Fernand Boutin et de feu madame Fernande Breton. Elle demeurait à Sainte-Claire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Philippe Ruel (Chantal Lachance) et Marie-Pier Ruel (Marc Chouinard); ses petits-fils : Alexis et Elliot Ruel; ses frères et sœurs : Rolande (Roger Rodrigue), Benoît (Monique Ruel), feu Madeleine (Jean-Roch Landry), feu Jeannine (Yvon Laliberté), Bertrand (Marielle Breton), feu Jeannette, Hélène, Pauline (Pierre Leduc) et Raymond; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CRIC, le CLSC Chaudière-Appalaches, accueil sérénité et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille tient également à remercier ses précieux voisins qu'elle apellait ses anges gardiens, monsieur Léandre Côté et sa femme Lucienne qui on pris soit d'elle durant les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société de recherche sur le cancer.de 19h à 21h et le samedi à compter de 9h.