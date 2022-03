BEAUCE, Marguerite Caron



Au centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, le 3 mars 2022, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Marguerite Caron, épouse de feu Jean-Guy Beauce. Fille de feu Ernest Caron et de feu Marianne Ross, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gabriel (Marie-Anne DeRoy), feu Rollande (feu Lionel Poirier), feu Richard (Yolande Dumont), feu Raymond, Hermance (feu Jacques Lepage), feu Louis-Ange (feu Brigitte Sirois), Thérèse, feu Robert (Jeannette Caron), feu Maurice, Cécile (John Schuurmans), Rita (feu Jacques Girard), Évangéline (feu Jules Sirois), Herman (feu Françoise Charette), Catherine (Dawson Bick) et feu Camil (feu Bibiane Roy); ainsi que de nombreux neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 10h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Caron (Margot).