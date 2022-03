BOLDUC, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mars 2022, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé entouré de sa famille, monsieur Jean-Marc Bolduc, époux de feu Denise Caron. Il demeurait au Manoir du Coteau de Beaumont, autrefois de St-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h50.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Myriam (Luc Watts), Marie Josée (François Routhier), Frédéric et Yannick (Julie Gagnon); ses petits-enfants: Jean-Sébastien et Zachary Watts, Fabrice Routhier, Ariane et Félix Bolduc. Il était le frère de : feu Laurette Bolduc (feu Noël Grenier), Lisette Bolduc (Paul Savoie), André Bolduc (Lise Montminy), feu Denis Bolduc (feu Gaétane Guillemette). De la famille Caron, il était le beau-frère de: feu Paul-Henri (Marcelle Caron), Marcel (Thérèse Fournier), Françoise (Adrien Martin), Solange (feu Fernand Letendre - feu Antonin Poirier), Laurent (Nicole Gagnon), Gervais (Madeleine Gagnon), Raymond (Chantale Saint-Pierre) et Julie (Sylvain Pelletier). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du manoir du Coteau de Beaumont pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponible au salon funéraire. Monsieur Bolduc a été confiée pour crémation à la