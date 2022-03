PERREAULT, André



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 19 février 2022, à l'âge de 61 ans et 4 mois, est décédé monsieur André Perreault, fils de feu madame Marie-Berthe Tremblay et de feu monsieur Ronald Perreault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera en présence des cendres, au, de 10 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le même jour. Il laisse dans le deuil son frère et sa sœur: Michel et Lise; son beau-frère Jacques Isabel, son neveu: Guillaume Robitaille, plusieurs cousins et cousines ainsi que ses amis: Micheline, Anne, Pat, Yves, Lorraine et Ti-Claude. Il est allé rejoindre ses grands-parents: Israël Tremblay et Maria Bellavance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la greffe moelle osseuse de l'Est du Québec, adresse: 2450, avenue du Mont-Thabor, bureau 21, Québec, Québec, téléphone : 418 529-5580, courriel : info@fondation-moelle-osseuse.org, site web : www.fondation-moelle-osseuse.org.