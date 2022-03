BOUCHARD, Rita Fortin



Nous avons le regret de vous informer du décès de notre chère mère que nous aimions tant, dame Rita Fortin, survenu le 4 mars 2022 à l'Hôpital Général de Québec, à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Ludger Bouchard et la conjointe de feu Jean Gobeil, fille de feu Marie Simard et de feu Hercule Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Claude Emond), Ginette (feu Jacques Tremblay, Daniel Lessard), Monique (Gilles Pelchat), Serge (Jo Ann Dallaire) et Marleyne (Daniel Fortier); ses petits-enfants : Dany Tremblay, Eric Emond, Marie-Claude Mifsud, Steeve Pelchat, Dave Pelchat, Yannick Bouchard et Nancy Haince, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Notre mère est partie rejoindre son arrière-petite-fille Marlène. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués, spécialement à Nathalie (ange-gardien de notre mère), Marie-Claude infirmière et à la Dre Elizabeth Côté pour leur dévouement, leur disponibilité, leur amour envers notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec : 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com