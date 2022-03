FORTIER, Marguerite



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Marguerite Fortier, épouse de feu monsieur Roland Fortier, fille de feu Paul-Arthur Fortier et de feu Marguerite Plante. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil; ses sœurs et son frère: Diane (feu Paul Basque), feu Paul-Émile (Claudette Blais) et feu Jeannine (feu Jean-Luc Asselin); ses neveux et nièces: Steven Bask (Daphné Bolduc), Steve Fortier (Caroline Dussault) et Nathalie Asselin; ses bonnes amies: Denise Trottier, Françoise Martin et Louise Simard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier; ses neveux et nièces: Denis, Linda, Christine, Lisette, Francine, Alain, Lyne, Jean-Marc, Jocelyn, Jocelyne; ses petits-neveux et petites nièces : Ludovic, Olivier, Emy et Alicia, ainsi que plusieurs amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.