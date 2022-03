CHOUINARD, Fernand



À son domicile, le 24 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé subitement monsieur Fernand Chouinard, époux de madame Huguette Dionne. Fils de feu dame Cécile Gagné et de feu monsieur Raymond Chouinard, il demeurait à L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan, Mathieu et Amélie (Francis Bélanger); ses petites-filles: Émy et Charlotte Bélanger. Il était le frère et le beau-frère de: Claude (Janine Thibault), Réginald (Francine Ménard), André (Hélène Dionne), feu Marcel (Louise Gingras), Michel (Lucille Ménard), feu Diane, feu Louise, Nicole (Alain Moreau) et Daniel (Louise Chamard); de la famille Dionne: Serge (Darquise Turgeon), Denis (Lucille Bastien), André (Jocelyne Fortin) et Guy. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.