GAGNON, Edouard

À Québec, le 25 février 2022, est décédé monsieur Edouard Gagnon à l'âge de 94 ans et 10 mois. Il était l'époux bien-aimé de madame Pauline Roy. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Gagnon et de feu madame Roséa Gagnon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (France Lépine), Danielle (Richard Émond) et Eric (Johanne Aubert); ses petits-enfants: Stéphane (Marilyn Gamache) et Tommy; ses arrière-petits-enfants: Samuel et Thomas ainsi que plusieurs parents et amis.Vos messages de condoléancespeuvent être laisséssur notre site internet auwww.dignitequebec.com