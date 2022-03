MASCHIS, Théodore



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1er mars 2022, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Théodore Maschis, époux de feu madame Rollande Beaudin, fils de feu madame Christine Kaiafas et de feu monsieur Fotios Maschis. Il demeurait à Québec.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Mount-Hermon. Il laisse dans le deuil son frère: Pandelis (Paddy) Maschis (Huguette Robitaille); ses nièces: Claudia Maschis (Richard Gagnon) et Marie-Hélène Maschis (Claude-André Lord); ses deux petites-nièces qu'il aimait tant: Samantha et Alexandra, autres parents et ami(e)s.