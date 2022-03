FRÉCHETTE, Robert



C'est entouré de sa famille, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, qu'est décédé monsieur Robert Fréchette, époux de madame Micheline Fortin, fils de feu Omer Fréchette et de feu Irène Lambert. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric, Julie et Sophie (Marie-Pierre Hamel); ses petits-enfants : Hubert Fréchette (Audrey Soucy), Benjamin Fréchette (Lorry Bisson) et Gabrielle Fréchette; son arrière-petit-fils : Louis Fréchette; ses frères et soeurs : Madeleine (Serge Plante), André (Denise Bouffard, feu Marcel (Denise Turgeon) et feu Gisèle (O'Neil Tessier); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Fortin : Jacques (Laurence Roberge), Madeleine (Jacques Guimont) et Marthe (Daniel Chevalier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation.La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h.