POULIN VEILLEUX, Simone



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 17 janvier 2022, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Simone Poulin, épouse de feu Lionel A. Veilleux. Elle était la fille de feu Donat Poulin et de feu Emma Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan-Denis (Francine Gravel), Sylvie (Marcel Cassista), Jean-François, Pierre-Yves (Martine Rouleau), ses petits-enfants: Natacha (Julien Lek), Pierre-Luc, Marie-Eve (Sayat Bulur), Jean-Michel (Laurence Naud-Denis), Anne-Julie (Alexandre Roy), Laurie (Annabelle Zouaghi) et ses arrière-petits-enfants: Arthur, Clara, Jayden, Mya, James. Elle était la mère de feu Joseph et la soeur de: feu Rachel Poulin (feu Jean-Marie Drouin), feu Hervé Poulin (Thérèse Prentiss), feu Jean-Noël (Thérèse Bernard), Clément Poulin, Réjeanne Poulin (feu Jean-Yves Laflamme). Elle était la belle-soeur de: feu Marcel C. Veilleux (feu Jeannette Doyon), feu Berthe Veilleux (feu Mélithon Paré), feu Yvette Veilleux (feu Florian Dulac), feu Lauréat H. Veilleux (feu Viola Doyon), feu Pierrette Veilleux (Gaston Poulin). Nous tenons à remercier l'équipe médicale et le personnel soignant de l'Unité de Courte Durée en Gériatrie du CHU-CHUL pour leur dévouement, leur empathie et leurs bons soins prodigués à notre mère lors de son hospitalisation.La famille recevra les condoléances de 13 h à 14 h,Les cendres seront inhumées au printemps au cimetière St-François de Beauceville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou un don versé à la Fondation cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke ouest, suite 305, Montréal (Québec) H2X 1Y1, https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/Des formulaires seront disponibles sur place.