Accueil des nouveaux arrivants: des subventions de 190 000$ annoncées par la Ville de Québec

La Ville de Québec a distribué des subventions totalisant 190 000$ à neuf organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine de l’accueil des nouveaux arrivants.

L’annonce a été faite jeudi en fin de matinée par le conseiller municipal David Weiser qui est en charge du dossier du vivre-ensemble au comité exécutif de la Ville de Québec.

La somme de 190 000$ provient intégralement du gouvernement du Québec. Elle permettra de soutenir plusieurs projets d’intégration qui doivent être réalisés d’ici le 28 février 2023.

Les projets retenus permettent notamment de «favoriser des interactions positives entre les personnes immigrantes et la collectivité» et de «faciliter la création de réseaux personnels, sociaux et professionnels chez les personnes immigrantes».

Réfugiés ukrainiens

M. Weiser a par ailleurs précisé que la Ville de Québec est en constante discussion avec le Centre multiethnique de Québec (CMQ) en vue de bien accueillir les réfugiés ukrainiens qui pourraient bien débarquer ici dans les prochaines semaines.

Le logement risque fort d’être un des principaux enjeux qui se poseront à ce moment-là, a convenu le conseiller municipal.

