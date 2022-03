Affaire Gosselin-Mélançon: la Ville de Québec demande à la Commission municipale de vérifier s'il y a eu des manquements éthiques

Soucieuse de vérifier si des manquements éthiques ont été commis dans l'affaire Gosselin-Mélançon, la Ville de Québec demande à la Commission municipale d'enquêter.

«La Ville de Québec a transmis l’information à la Commission municipale du Québec concernant un échange entre deux élus de l'arrondissement de Beauport, soit M. Jean-François Gosselin et M. Stevens Mélançon, tenu lors de la séance du conseil d’arrondissement du mardi 8 mars 2022. Ainsi, la Commission pourra déterminer s’il y a eu des problématiques en regard des règles d’éthique et de déontologie», a indiqué par courriel jeudi matin le porte-parole de la Ville de Québec David O'Brien.

Prétendu pot-de-vin

Ce développement survient dans la foulée d'une prise de bec entre les deux élus, anciens collègues au sein de Québec 21, aujourd'hui à couteaux tirés.

Comme le révélait Le Journal jeudi, le conseiller Jean-François Gosselin a affirmé en pleine séance du conseil d'arrondissement que l'indépendant Stevens Mélançon avait laissé circuler une rumeur à son sujet, voulant qu'il aurait demandé un pot-de-vin de 10 000 $ pour donner son appui à Mélançon à la présidence de l'arrondissement.

M. Gosselin nie avoir posé ce geste et a mandaté ses avocats pour étudier des recours judiciaires.

M. Mélançon dément avoir propagé la rumeur.

Éthique et déontologie

Quoi qu'il en soit, la Commission municipale du Québec a été saisie de l'affaire puisqu'il revient à cette instance et non à la Municipalité de trancher les questions qui touchent l'éthique et la déontologie des élus, explique M. O'Brien.

Le code d'éthique et de déontologie régissant les membres du conseil de la Ville de Québec interdit à tout élu de solliciter ou d'accepter une somme d'argent ou tout autre avantage en retour d'une prise de position.

