GAGNON, Dany



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 février 2022, à l'âge de 55 ans, est décédé subitement monsieur Dany Gagnon, conjoint de madame Marie-Claude Levesque, fils de feu monsieur Égide Gagnon et de madame Bernadette Côté. Il demeurait à Québec. Outre sa mère et sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Luce, Fabien (Hélène Bélanger), Bruno (Dominique Cauchon), feu Martine (Dao Hop Lam) et Simon (Martyne Charland); ses beaux-parents: Louise Arsenault (feu Jacques Levesque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Albert (Nathalie Oser), François, Suzanne (Pierre Parent) et Guylaine (Guillaume Plouffe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, collègues de travail et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.à compter de 13h.