WILLSHIRE, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Carole Willshire, épouse de François Barthe, fille de feu madame Jeanette Jean et de feu monsieur Bernard Willshire. Elle demeurait à Sainte-Foy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Christine (Pierre Guimont) et Nathalie; ainsi que ses petits-fils : Marc-Étienne (Marie-Claude Bernier) et Louis. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs et son frère: Hélène (Pierre Arsenault), Richard (Maude Laberge) et Micheline (Jean-Guy Bard); son beau-frère Pierre Girard et sa belle-soeur: Irène Barthe (feu Jeff Falardeau); ainsi que plusieurs parents et amis. Elle est allée rejoindre sa sœur Gloria ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Barthe qui l'ont précédée : Monique (feu Lucien Paradis), Esther (feu Roger Giasson) et Louise (feu Henri Brassard).L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière d'Arvida. La famille remercie les membres des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur compassion et sollicitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Site Web: https://poumonquebec.ca/