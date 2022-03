WEBSTER, Sylvain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2022, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Sylvain Webster, conjoint de madame Lisette Gaudreau, fils de madame Jeannette Gagnon (feu Majella Webster). Il demeurait à Lévis. Outre sa mère et sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères: Denis (Louise Bouchard) et Claude; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaudreau: Claudel (Guylaine Boucher), Jean-Yves (France Dion), Diane (feu Robert Lemelin), Estelle (Claude Latulippe), Hélène (Yvan Labrie) et Judith (Gilles Thibault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le personnel du CRIC de Lévis pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.La famille vous accueillera auà compter de 12h.