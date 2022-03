MASSÉ, Carmen



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Carmen Massé. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Massé et de feu madame Cécile Langelier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son neveu Martin Lafrance et sa nièce Nathalie Boutin (Claude Caron) et de nombreux cousins, cousines des familles Massé et Langelier, ainsi que ses amies de la Résidence des Jardins Saint-Sacrement où elle a résidé de 2013 à 2020. Elle était la sœur de feu Denise (feu Robert Lafrance) et de feu Louise (feu Philippe Boutin). La famille tient à remercier d'une manière toute spéciale madame Monique Cloutier et madame Clémence Dallaire qui ont été des amies et des aides précieuses au cours de dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.