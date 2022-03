GUENETTE, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 8 février 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Michel Guenette, conjoint de Mme Odette Poulin. Il était le fils de feu Simon Guenette et de feu Lucile Jobin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil la fille de sa conjointe Annie Tanguay (Maxime Cyr) et leurs enfants: Émile et Charles Cyr; sa sœur Hélène (feu Jacques Côté), ses frères: feu Jules et Pierre; son neveu Martin Côté (Béatrice DesMarchais), sa nièce Geneviève Côté et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Poulin): Jocelyne (Conrad Caouette), Claude (Denise Poulin), Lucie (Pierre Audet) et Marc (Joanne Fortin); ses tantes et de nombreux cousins et cousines des familles Guenette, Jobin et Poulin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis de même que le personnel du Centre régional intégré de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Michel au cours de sa longue maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9, téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.