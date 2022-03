LEMIEUX, Claudette

Arkison Veilleux



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Claudette Arkison Veilleux, épouse de feu Yvon Lemieux, fille de feu Thomas Arkison et de feu Jeanne d'Arc Veilleux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Éric (Karine Thériault Levesque); ses frères et sœurs : feu Linda Arkison (Jay Lichacz) et feu Bob Arkison (Joyce Arkison); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux : Marielle (Gilles Tardif), Pauline (Suzanne Poirier) et Nicole (feu Henri Fontaine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, Web: www.cancer.ca.