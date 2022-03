DUPUIS, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, monsieur André Dupuis, époux de madame Marcelle Desbecquets et fils de feu monsieur Dollard Dupuis et de feu madame Odélie Beaupré. Il demeurait à Québec.Outre son épouses madame Marcelle Desbecquets, il laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Lise (Richard Barbeau), Guy (Sylvie Boissonneault) et Marc; ses petits-enfants: Mélanie Barbeau, Marc-André Barbeau (Johannie Fortin), Marie-Pier Barbeau (Maxime Morissette), Karine Dupuis (Jérôme Simard), Émie Dupuis-Boissonneault (Nicolas Godbout), Annik Boissonneault, Alexandre Dupuis (Catherine Lavoie-Cloutier) et Geneviève Dupuis (Alexandre Caza); ses arrière-petits-enfants: Keven, Béatrice, Olivier, Antoine B., Antoine S., Florence, Louis-Philippe, Marilou, Louka et Mattéo. Il est allé rejoindre ses parents, son frère et ses sœurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et l'équipe du pavillon De Claire pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3.