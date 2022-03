OUELLET, Jocelyne



À Québec, le 28 février 2022, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Jocelyne Ouellet. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Sylvain Lafond et la fille de monsieur Ovide Ouellet et de madame Jacqueline Fournier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan (Julie) et Myriam (Alexandre); ses petits-enfants: Ali, Eliott, Emma, Niki, Leni et Gabriel; ses frères et sa sœur: Lise (Marco), Marc (Guylaine), Jacques (Nathalie); sa belle-mère Noëlla Cloutier (feu Raymond Lafond); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacques (Lorraine), Serge (Nicole), Estelle (Jean-Charles), Eliane (feu Christian), Elise (Paul), Lucie (Bruno), Luc (Julie), Réal (Linda), Hervé (Lise); sa filleule: Marie-Ève; son filleul Mickaël, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait remercier l'Hôpital Laval et L'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins et bienveillance.Elle sera mise à son dernier repos au Cimetière de Stoneham au printemps. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer en mémoire de madame Ouellet.peuvent être laisséssur notre site internet auwww.dignitequebec.com