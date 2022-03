GRIMARD, René



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 24 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur René Grimard, époux de Thérèse Lebrun et fils de feu Auguste Grimard et feu Madeleine Tessier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'urne de Monsieur Grimard sera déposée au columbarium Wilbrod Robert. Il était le frère de Henri Paul, Réjean (Carole Trottier), Gisèle (feu Roger Marchand), Louisette (feu Jean-Marie Cossette), Micheline, Claudette (André Fortin) et feu Jean-Guy Grimard. Il était le beau-frère de Pierrette Lebrun (feu Jean Marie Côté), Daniel Lebrun (Louise Larochelle), Gisèle Grenier (feu André LeBrun), feu Claire LeBrun (feu Clément Masson), feu Huguette LeBrun (feu Jean Drolet), feu Lise LeBrun. Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls Jean-Daniel Cossette et Simon Grimard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe du CLSC Orléans spécialement Rébecca Côté, t.s. ainsi Sarah Dubé-Roy, infirmière, pour leur support. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca