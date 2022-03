MATTE, Thérèse



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 5 février 2022, après un long parcours vers l'oubli, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Matte, épouse de feu monsieur Georges-Henri Racine, fille de feu madame Marguerite Janvier et de feu monsieur Joseph Matte. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Jean-Louis Drolet), Édith (Jacques Boucher), Benoît (Andrée Poirier) et René (Maryse Yanor); ses petits-enfants : Dominique Drolet (Karine Bérubé Ouellet), Megan (Danny Goulet) et Mathieu Racine (Alexandre Bérubé Beaudin); ses arrière-petits-enfants: Rachel, Xavier, Nolan et Arnaud Drolet, Megan et Jayden Racine dont elle était si fière. Elle laisse également dans le deuil son frère : Robert Matte et son épouse Ghislaine Vaillancourt qui ont été si présents auprès de notre mère et sa soeur Claire Matte Marquis ainsi que les membres des familles Matte et Racine. Se souviendront de Thérèse ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Thérèse est allée rejoindre Cécile, Roméo, Raymond et Madeleine Matte qui l'ont précédée. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'aile C, 3e étage du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour la qualité des soins, le dévouement et l'affection prodigués à notre mère.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.