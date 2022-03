PAQUET, Claire Drolet



À l'Hôpital St-Sacrement, le 16 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Claire Drolet, épouse de feu monsieur Roger Paquet, fille de feu madame Imelda Bergeron et de feu monsieur Almanzor Drolet. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 14h à 15h.Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement.Elle laisse dans le deuil ses filles: Lynda (Clermont Morin) et Manon; ses petits-enfants: Kim (David Gilbert) et David; ses arrières petits-enfants: Coraly et Nate; sa soeur et ses frères: Micheline (Jacques Duguay), Gilles et Yvan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie les équipes de l'urgence et des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau # 202, Québec, Québec, Téléphone : 418 529-9742, Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca