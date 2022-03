FOURNIER, Georges



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 13 décembre 2021, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé monsieur Georges Fournier, époux de feu madame Thérèse Talbot, fils de feu madame Augustine Laverdière et de feu monsieur Ernest Fournier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aude 14 h à 17 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa fille Marie (Roger Asselin); ses petits-enfants: Nicolas Asselin (Chantale Larivière) et Valérie Asselin (Jérome Lahaie); ses arrière-petites-filles: Fanny, Zoé, Jade et Anaïs; son frère: Lucien Fournier (feu Lucienne Delisle); sa belle-sœur: Marguerite Gagnon (feu André Talbot), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer à l'adresse suivante: https://fqc.qc.ca/fr et ou à la Société de recherche sur le cancer à l'adresse suivante: https://www.societederecherchesurlecancer.ca/