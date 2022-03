ST-PIERRE, Antonin



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 16 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Antonin St-Pierre, époux de madame Denise Bussières, fils de feu madame Marie-Rose Hébert et de feu monsieur Urbain St Pierre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Denise Bussières, ses enfants: Guylaine et Dany; ses petits-enfants Gabriel (Annie-Claude), Marie-Philippe (conjoint Michael et son arrière-petit-fils Milan) et Emmanuel; ses frères et sœurs: feu Mélina (feu Lucien Lavoie), feu Marie-Laure (feu Isidore Guillemette), feu Rose-Ange (feu George Johnson), feu Noëlla, feu Carmen (feu Lucien Bernard), feu Fernand (feu Denise Gilbert), feu Ubald (Cécile Rémillard) feu Yolande (Rodrigue Boulet), Lynda (feu Jean Provost) et Bernard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières: feu Gérarda (feu Rock Doucet), Olivette (feu Louis Maillot) feu Antonelli (Carmen Guillemette), Julienne (feu Robert Villeneuve), feu Guy (Mariette), Monique (feu Alcide Bouchard), Marielle (feu Jean Fraser), Lucie (feu René Dion) Claire (Jean-Claude Champoux) et feu Gabriel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du CHSLD Centre d'hébergement Saint-Augustin, à Beauport, qui ont pris soin de l'être cher avec grande sollicitude et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation S.P. (Sclérose en plaques), téléphone : 438-350-7014, site web : https://www.fondationsp.com/.