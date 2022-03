LYNCH, Paul



À la Maison Paul-Triquet, le 3 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paul Lynch, époux de feu dame Marcelle Renaud. Il était le fils de feu dame Delphina Godin et feu monsieur Luke Lynch. Il demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aule vendredi 11 mars 2022 de 17 h 30 à 20 h 30 et le samedi 12 mars 2022 de 8 h 30 à 10 h.et de là au cimetière du Parc Commémoratif de la Souvenance.Il laisse dans le deuil son fils: Gary Lynch; ses petits-enfants: Dylan et Alyson; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères: Peter (Jeannine Constantin), John (Mildred White), James (Pauline St-Onge) et Georges (Denise Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Omer Renaud (Rachelle St-Hilaire), Maurice Renaud (Lucienne Pelletier), Jean-Paul Renaud (Rollande Beaudoin), Lucien Renaud, Jeannette Renaud, Marcelle Renaud, Jacqueline Thibault (Roger Savoie), Rita Thibault (Donat Nadeau) et Yvette Thibault (Roch Andersen). La famille désire remercier le personnel de la Maison Paul-Triquet (Anciens Combattants) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.