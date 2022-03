Est-du-Québec: l’accueil des réfugiés ukrainiens possible

L’Est-du-Québec pourra accueillir convenablement des réfugiés ukrainiens malgré la crise du logement qui sévit dans la région, a soutenu le ministre Jean Boulet.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 15e jour de guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Zelensky accuse Moscou d’une «attaque» sur un couloir humanitaire vers Marioupol

• À lire aussi: La guerre en Ukraine fait bondir l'inflation aux États-Unis

«On est en mode mobilisation. Au Québec, quand les personnes vont arriver ici, on va les accueillir et leur permettre une intégration humaine», a assuré le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet.

Les réfugiés auront donc le droit à l’assurance maladie, l’éducation et auront accès à des intervenants sociaux.

Le ministre a également assuré que l’Est-du-Québec sera en mesure d’accueillir les réfugiés malgré la crise du logement.

«Il y a plusieurs acteurs municipaux et régionaux qui se concertent et qui s’assurent de pouvoir répondre à leurs besoins», a-t-il soutenu.

«On a des villages autour. On va pouvoir faire des projets porteurs. Il y a des MRC qui sont hyper intéressées à faire des projets», a précisé Caroline Houle, directrice générale chez Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent.

Près de 900 000 $ seront par ailleurs débloqués par Québec pour favoriser l’intégration des immigrants dans la région.

«On entend souvent parler qu’il y a trop d’immigrants qui demeurent dans les grands centres urbains, alors qu’il y a des besoins [dans les régions]», a ajouté M. Boulet. «C’est un soupir de soulagement parce que les besoins dans le milieu sont énormes, et on avait très peu de ressources avant cette annonce pour pouvoir faire de la sensibilisation».

La somme sera partagée entre Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent, l’Atelier de travail jeunesse, le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup ainsi que le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

À VOIR AUSSI