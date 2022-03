BOUDREAULT, Jean-Berchmans



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 19 février 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean- Berchmans Boudreault, époux de madame Jeannine Sasseville, fils de feu madame Juliana Munger et de feu monsieur Émile Boudreault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement à Dolbeau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (feu Gilles Vincent) et Daniel; ses petits-enfants: Israël Vincent et Olivier Boudreault; sa fille de cœur Sylvie (et son fils Mavrick). Il était le frère de: feu Valério, feu Jean-Marc, feu Florent, feu Yolande, René-Yves, feu Céline et Lisianne. Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Sasseville: Jacqueline (René), Mariette (Jean-Paul), Denisa (Guy) et Laurien (Colombe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à la Dre Anne Savard pour son accompagnement durant toutes ces années ainsi que tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital St- François d'Assise pour les bons soins prodigués.