PILOTE, Lise Brousseau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lise Brousseau, épouse de monsieur Claude Pilote, fille de feu monsieur Gérard Brousseau et de feu madame Anita Lefrançois. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Claude Vallières) et feu Bruno; ses petits-enfants : Koraly, Michaël, Sophie-Anne et Camille; ses frères et sœurs : feu Roger (feu Helen Boylan), feu Rénald (Carmen Paré), Jeannine (Loys Landry), Gilles (Monique Roberge), Monique (feu Jean-Claude Marotte), Céline (Michel Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs Pilote : Clément et feu Gérald; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Romuald ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.le vendredi 11 mars de 19h à 21h et leà compter de 9h.