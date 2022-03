MORNEAU, René



À l'hôpital St-François-d'Assise, le 7 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur René Morneau, époux de madame Jacqueline Roberge et fils de feu monsieur Edgar Morneau et de feu madame Athala Couture. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14h à 17h.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Jacqueline Roberge, ses enfants: Jacques (Kay Vardy), Nancy (Jacques Dallaire); ses petits-enfants: Joey (Grace Ludwig), Lucas , Audrey Dallaire; son arrière-petit-fils: Laikyn Morneau; ses sœurs: Gaëtane, Jeanine et Huguette; son beau- frère: Georges Roberge; ses belles-sœurs: Aline Bernard, Rosealine Dupéré, Madeleine Cantin et Denise Cantin. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Il va rejoindre ses parents: Edgar Morneau et Athala Couture; ses frères: Léo, Thomas, Raymond et Claude; ses sœurs: Yvette, Lorette, Marie- Paule, Léona et Claudette. La famille voudrait remercier l'équipe de la résidence La Beauportoise ainsi que le personnel soignant du B5 et B7 de l'hôpital St-François d'Assise.