LATULIPPE, Louisette (Marie)



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dans la plénitude et entourée de l'amour de tous les gens qu'elle aimait, dame Louisette Latulippe. Elle était la fille de feu Lucia Savard et de feu Jean-Baptiste Latulippe. Elle demeurait dans l'arrondissement de Beauport à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert Martineau, Sylvain Martineau (Nancy Paquet), Alain Martineau (Guylaine Beauseigle), Éric Martineau; ses petits-enfants: Frédérik, Sébastien (Évelyne Gauthier), Kalie (Guillaume Morneau-Comeau), Jonathan (Karolanne Côté), Émilie (Roman Ruder), Sabrina (Maxime Bergeron), Jérémy; ses arrière-petits-enfants: Dalya, Justin, Wyatt; son ex-conjoint Noël Martineau; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Monique Martin), feu Margot (feu Armand Dumoulin), feu Paul-Henri (feu Denise Dion), Cécile (feu Camille Julien), feu Madeleine (feu Gaston Demers), Thérèse (feu Jean Pichette), Gérard, Robert (Jacinthe Pothier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau: feu Claire (feu Paul-Henri Paquet), feu Jean-Marc (feu Françoise Auger), feu Rita (feu Jean-Paul Bélanger), feu Claude (feu Denise Lortie), feu Ghislaine (feu Guy Laverdière), Colette (Michel Hamel), Pauline (feu Marcel Boissonneault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis (Nancy Genest, Raymonde Latulippe). La famille recevra les condoléances en présence des cendres àentre 9h et 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard). Des remerciements spéciaux à toute l'équipe du 3e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur compréhension, leur compassion et leur dévouement sans relâche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, Division du Québec, 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC, H3H 2R5, tél.: 1-800-565-4515.