BERNIER, Jean-Guy



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Guy Bernier, survenu à Québec le 23 février 2022, à l'âge de 76 ans. Il était l'époux de feu Louise Tanguay, le fils de feu Blanche Bélanger et de feu Albert Bernier. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Sébastien, Geneviève (Dave Savard) et Vincent; ses petits- enfants: Loïc Bernier et sa mère Julie Bouchard, Emerick Bernier, Isaac Bernier et leur mère Mélanie Guay ainsi que Matis Savard et Rose Savard; ses frères et sœurs: Gisèle (Marcel Trudel), Benoît (Colette Audet), Marcelle (Roddy Baker) et Réjean (Louise Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay: Françoise, Jacques, Michel (feu Thérèse Roger), Mario (Linda MacLellan), Marieline, Christine (Jacques Loranger) et Daniel (Natacha Gagné); plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre son frère Raymond (Monique Drapeau) décédé avant lui. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel des soins intensifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.