LECLERC, Jocelyne



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 1 mars 2022 à l'âge de 79 ans, est décédée dame Jocelyne Leclerc, épouse bien-aimée de monsieur Jean-Marc Huot. Elle était la fille de feu monsieur Emmanuel Leclerc et de feu dame Jeanne D'Arc Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 30 minutes avant la cérémonie, soit de 13h30 à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Marc, son frère Florent (Claudette Tremblay); ses neveux: Mario (Caroline Lessard), Stéphane (Nancy Tremblay) et Patrick (Karoline Tanguay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot: Denis (Angemée Lachance), Nicole (feu Pierre Godbout), feu Ange-Albert (Diane Lachance), feu Jean-Rock (Jocelyne Pilote), Majella et elle était la belle-sœur de feu Claudette (feu Richard Vaillancourt), feu Carol et feu Raynald. Elle quitte également sa filleule Emily Leclerc, ses grands amis Andrée et Michel Blais ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).