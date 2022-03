Gabriel Boric, le vent de fraicheur sur la gauche latino-américaine

Né dans l’extrême sud du pays, le nouveau président du Chili, Gabriel Boric, 36 ans, souffle un vent de fraicheur sur l’Amérique latine. Ce millenial à la rhétorique féministe, écologiste et sociale basée sur la modération et le dialogue, propose une nouvelle donne à gauche.

Plus jeune président à ceindre l’écharpe présidentielle, Gabriel Boric est né à quelque 3.000 km au sud de Santiago, à Punta Arenas, l’une des villes les plus australes du monde considérée comme la porte de l’Antarctique, sur les rives des eaux glacées du détroit de Magellan.

Leadeur étudiant, député à 27 ans, président élu à 35, il a peaufiné sur les bancs de la faculté de droit le désir de la génération qui l’accompagne au gouvernement d’instaurer au Chili «quelque chose qui, en Europe, paraît assez évident : garantir un État-providence afin que chacun ait les mêmes droits», déclarait-il à l’AFP durant la campagne.

Gabriel Boric a articulé sa pensée en opposition au modèle économique ultralibéral établi sous la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), et perpétué par les dirigeants successifs de droite comme de gauche, qui a endetté la classe moyenne pour pouvoir payer les frais d’éducation, de santé et de retraite privée.

«Si le Chili a été le berceau du néolibéralisme en Amérique latine, il sera aussi son tombeau», avait-il encore lancé à la tête d’une coalition de gauche unie derrière sa candidature actée par une primaire.

Héritier politique du soulèvement social de 2019, il a cristallisé à la fois le rejet du modèle libéral et l’espoir d’une société plus égalitaire lors du second en décembre 2021 où il a largement battu le candidat d’extrême droite, José Antonio Kast, 55 ans, avec 55,87 % des voix. Une victoire légitimée par le taux de participation le plus élevé (55,64 %) depuis l’abandon du vote obligatoire en 2012.

«Honnêteté et transparence»

En couple avec une politologue, la nouvelle Première dame Irina Karamanos, sans enfant, la président de gauche a choisi de résider dans un quartier creuset de diversité sociale de Santiago, à Yungay, loin des communes riches où ont vécu la plupart de ses prédécesseurs.

«El Boris», comme il est populairement appelé, a grandi aux côtés de ses deux frères cadets dans une famille sympathisante des partis socialiste et démocrate-chrétien, et a étudié à la British School de sa ville avant de rejoindre l’université de Santiago où il n’a pas fini son cursus diplômant.

Son père, Luis Boric, un ancien ingénieur-chimiste de 75 ans, raconte que son fils a commencé à forger ses idéaux politiques dès son plus jeune âge avec les messages «soyons réalistes, exigeons l’impossible» ou «la raison fait la force» peints de sa main sur les murs de sa chambre.

«Son honnêteté et sa transparence, son ouverture au dialogue, sont deux des plus grandes vertus de Gabriel, et chez un futur président pour le Chili, c’est crucial», dit de lui son frère Simon, journaliste de 33 ans.

Dès son plus jeune âge, Gabriel Boric a eu l’amour des livres et tissé aussi un lien très fort avec ses racines à Punta Arenas, la ville qui au début du XXe siècle a accueilli ses aïeux migrants, croates et catalans.

«Ça me détend de lire beaucoup», dit à l’AFP l’homme au bras tatoué d’un phare éclairant une île déserte. «Je viens du sud de la Patagonie, là où le monde commence, là où toutes les histoires et l’imagination se rejoignent, dans le détroit de Magellan, qui a inspiré tant de beaux romans».

«Beaucoup à apprendre»

Depuis son élection, il s’est attaché à marquer sa différence avec les styles des présidents passés, se montrant proche de la population, prenant le temps de saluer les plus humbles en s’écartant du protocole.

Il a formé un gouvernement majoritairement féminin, fait historique, avec 14 des 24 portefeuilles ministériels aux mains de femmes, et a dit vouloir piloter un «gouvernement écologiste».

Bien qu’il affirme avoir «beaucoup à apprendre», il dit vouloir s’inspirer de «l’expérience» des anciens présidents qu’il a critiqués lorsqu’il était leadeur étudiant et député, notamment les socialistes Ricardo Lagos (2000-2006) et Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018).

Sa transformation politique plus consensuelle va de pair avec un changement d’apparence. Il reste peu de choses du jeune homme ébouriffé et à la barbe épaisse qui a dirigé la Fédération des étudiants de l’Université du Chili (FECH) lors du grand mouvement étudiant de 2011 réclamant «une éducation publique, gratuite et de qualité».

Les cheveux sont plus courts, la barbe plus soignée, l’homme porte désormais des lunettes, s’habille d’un veston de costume, mais jamais ne porte de cravate.