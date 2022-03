Gosselin et Mélançon sont à couteaux tirés

Le torchon brûle entre les deux anciens collègues de Québec 21 Jean-François Gosselin et Stevens Mélançon au sujet d’une prétendue demande de pot-de-vin de 10 000 $ en marchandage pour la présidence de l’arrondissement de Beauport.

La scène inédite s’est déroulée lors du conseil de l’arrondissement, mardi soir. Le Journal a consulté l’enregistrement audio de la séance.

Lors de son intervention, le conseiller de Québec 21 Jean-François Gosselin s’est dit « vraiment mal à l’aise ».

Il indique qu’on lui a conseillé de parler, rappelant qu’il a toujours été « honnête ».

S’adressant au président de l’arrondissement, Stevens Mélançon, il affirme : « Je veux clarifier une situation très malaisante. Les gens m’ont rapporté que vous auriez dit que je vous aurais demandé 10 000 $ en échange de vous laisser la présidence de l’arrondissement de Beauport. C’est évidemment complètement faux. »

Alors que M. Gosselin s’apprête à continuer, M. Mélançon lui coupe la parole et exige qu’on éteigne son micro.

Demande de Gosselin

Le Journal a obtenu l’allocution écrite que M. Gosselin voulait livrer. Il y demandait que le président dise publiquement qu’il ne lui a jamais demandé 10 000 $ ou un quelconque montant d’argent, et qu’il confirme qu’il ne répand pas de fausses rumeurs à son égard.

Le président Mélançon ne lui en a cependant pas laissé le loisir. Il a plutôt répliqué : « Si vous voulez me poursuivre sur des allégations que j’aurais dites, prenez un avocat, poursuivez-moi et moi, je sortirai les conversations privées off the record qu’on a mentionnées. »

À un autre moment, M. Mélançon affirme avoir « des témoins ».

« Ce que vous faites, c’est disgracieux, ce soir. Dans votre intérêt, M. Gosselin, je vais vous dire honnêtement, vous avez beaucoup plus à perdre, parce que moi aussi j’ai enregistré des conversations et des choses que vous avez faites aussi. J’ai des textos et des choses. »

En entrevue téléphonique, au lendemain de cette prise de bec, M. Mélançon explique que ces derniers propos ne faisaient pas référence à une demande de pot-de-vin, mais plutôt à des discussions stratégiques qui auraient eu lieu en campagne électorale.

Mélançon nie

S’il n’a pas nié les allégations de M. Gosselin lors de la séance, il est catégorique en entrevue : cette demande d’un montant de 10 000 $ n’a jamais eu lieu et il n’a lui-même jamais répandu une telle rumeur.

« J’ai jamais dit ça, il n’y a jamais personne qui a dit ça. [...] Voyons, ça serait deux suicides politiques, on ferait jamais ça. » Il estime que cet esclandre est « anondin » et que c’est « un coup d’épée dans l’eau ».

M. Gosselin s’en est tenu à cette déclaration : « Il est effectivement vrai que j’ai confronté hier soir le conseiller Stevens Mélançon sur des allégations à mon égard. Étant donné que les instances juridiques appropriées, à la suite de cet événement, ont pris la situation en main et aviseront des développements à avoir lieu, je ne commenterai pas davantage la situation. »

Composition du conseil d’arrondissement de Beauport

Président

Stevens Mélançon, conseiller indépendant

salaire de : 107 792 $

Conseiller membre

Jean-François Gosselin, Québec 21, aussi membre associé au comité exécutif

salaire de : 89 190 $

Conseillère membre

Isabelle Roy, Québec d’abord