Guerre en Ukraine: un volontaire ukrainien devient un véritable héros

Parmi les nombreux héros qui risquent présentement leur vie en Ukraine pour tenter d’en sauver d’autres, il y a Oleksandr Kuznetsov, un volontaire ukrainien qui a frôlé la mort le 6 mars dernier à Irpin, tout près de Kyïv.

M. Kuznetsov se trouvait au beau milieu de la rue, lorsqu’un tir de mortier russe a atteint des civils et tuant, sur son passage, une famille qui tentait de fuir. La scène a été captée par le photographe Andriy Dubchak. Il travaille pour le Donbas Frontliner, un média indépendant ukrainien.

Les images de la famille décimée ont fait le tour du monde.

Sur cette même vidéo, quelques secondes avant le tir, on peut apercevoir l’homme qui replace une clôture et des civils qui fuient en arrière-plan. Selon les informations transmises par le Donbas Frontliner, le volontaire assistait les familles en fuite.

La scène suivante est à glacer le sang. On voit l’homme esquiver de justesse une boule de feu, on entend des cris et les aboiements d’un chien en détresse puis des gens courir vers des victimes.

On aperçoit également M. Kuznetsov tenter de se déplacer avec difficultés à quatre pattes vers un lieu plus sûr. Plus tard, militaires, volontaires et médias sur place ignoraient le sort du courageux samaritain.

Peu avant le bombardement, le courageux n’a pas hésité à protéger une photographe sur place. Il l’a recouverte avec son corps, sachant qu’il risquait d’être blessé ou pire, tué par des tirs. Cette photographe est Lynsey Addario.

Des retrouvailles touchantes

C’est trois jours plus tard que le Donbas Frontliner a publié des nouvelles réjouissantes, signifiant qu’Oleksandr était en vie.

«Il a juste reçu des éclats d'obus dans la jambe et des pierres dans le dos. Le docteur dit que dans un mois, il sera en bon état», est-il indiqué sur le compte Instagram du Donbas Frontliner.

Le média a également partagé des «stories» des retrouvailles à l’hôpital avec le héros. On peut l’apercevoir souriant, malgré ses blessures. La scène est touchante et on y aperçoit Mme Addario serrer chaleureusement M. Kuznetsov dans ses bras, lui demandant comment il va.

Les nouvelles de la santé du héros a fait grandement réagir sur la publication, les internautes le qualifiant de véritable héros.

