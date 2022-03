Hausse de 37 % du salaire: 4,37 M$ pour le patron de Desjardins

Les cinq dirigeants les mieux payés au Mouvement Desjardins ont encaissé 12,26 millions $, l’an dernier, dont 4,37 millions $ qui ont abouti dans les poches du numéro un de la coopérative, Guy Cormier. Il s’agit d’un bond de 37 % de la rémunération du président et chef de la direction.

Jeudi après-midi, Desjardins a dévoilé sa notice annuelle pour son exercice financier terminé le 31 décembre. En 2020, ces cinq dirigeants s’étaient partagé une cagnotte de 9,25 millions $.

En plus de sa rémunération de base de 1,28 million $, M. Cormier s’est vu verser une prime de 1,53 million $ pour l’atteinte de ses objectifs et la valeur de son régime de retraite s’est élevée 1,56 million $. C’est la première fois qu’un président de la coopérative franchit la barre des 4 millions $.

À titre de comparaison, à sa première année complète comme grand patron du Mouvement en 2017, M. Cormier avait reçu 2,76 millions $. En l’espace de cinq ans, sa rémunération aura donc grimpé de 58,7 %.

«Malgré cette hausse [en 2021], la somme de la rémunération globale des 5 hauts dirigeants se situe au niveau du salaire moyen d’un seul président d’une banque canadienne», fait valoir la porte-parole, Chantal Corbeil.

«La rémunération globale du président et chef de la direction ainsi que de la haute direction reflète l’ampleur des activités de l’organisation ainsi que sa performance tant au niveau de l’expérience offerte à ses membres et clients que sa croissance et ses résultats financiers», ajoute-t-elle.

Pour sa dernière année financière, Desjardins a réalisé des excédents avant ristournes d’un montant record de 2,94 milliards $. Il s’agit d’une hausse de 523 millions $ par rapport à un an plus tôt. La direction prévoit retourner 387 millions $ en ristournes à ses membres grâce à ses bons résultats.

Gros salaires

Le salaire global du président de la coopérative est en effet inférieur à celui des autres dirigeants de banques, exception de la Banque Laurentienne.

La semaine dernière, la Banque Nationale a révélé que son ancien président et chef de la direction Louis Vachon, qui a quitté le 31 octobre, avait reçu une rémunération totale de 10,66 millions $, une augmentation de 27,8 %.

Parmi les autres institutions, Bharat Masrani à la Banque TD a empoché 13,49 millions $ (+ 28 %), Dave McKay à la Banque Royale du Canada 16,67 millions $ (+ 23,7 %), Victor Dodig à la Banque CIBC 12,75 millions $ (+ 31,8 %) et Brian Porter à la Banque Scotia 12,18 millions $ (- 0,35 %).

À la Banque de Montréal et de la Banque Laurentienne, Darryl Whitea reçu de 14,87 millions $ (+ 34 %) et Rania Llewellyn 3,88 millions $ (+ 29,18 %).

Et les autres chez Desjardins

Parmi les autres cadres chez Desjardins avec les rémunérations les plus élevées, on apprend dans la circulaire que Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, et Denis Dubois, premier vice-président, gestion de patrimoine et assurance de personnes et président et chef de l’exploitation, ont encaissé respectivement 2,58 millions $ et 1,89 million $ pour la dernière année.

«Il est à souligner que la rémunération globale du président et de la haute direction est bien alignée sur celle des autres équivalents dans le monde coopératif et non sur celle de nos concurrents bancaires», a avancé Mme Corbeil.

Si on regarde du côté de l’ensemble des principaux dirigeants, soit le comité de direction (11) et les membres du conseil d’administration (29), ils se sont partagé 24 millions $, comparativement à 18 millions $ l’année précédente.

