Honneur bien mérité pour Lafleur

La vague d’amour et de reconnaissance à l’endroit de Guy Lafleur se poursuit. Celui qui a immortalisé le numéro 4 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et le numéro 10 chez le Canadien vient d’être décoré de l’Ordre du hockey au Canada.

Au sein de la cuvée des intronisés de 2022, il est accompagné de Kim St-Pierre, qui a été immortalisée au Panthéon du hockey en novembre dernier, et de Lanny McDonald, qui a connu ses années de gloire dans la Ligue nationale à la même époque que Lafleur.

Sous le signe de l’émotion

C’est le deuxième honneur qui est fait à Lafleur au cours des derniers mois.

L’automne dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a procédé au retrait du numéro 4, qu’il a porté avec panache avec les Remparts de Québec, chez toutes ses équipes.

Lafleur a assisté aux deux cérémonies qui ont marqué cet événement. La première avait eu lieu au nouveau domicile des Olympiques de Gatineau.

Ce fut l’occasion pour lui de remercier les concitoyens de sa ville natale de Thurso et de la région de l’Outaouais pour leurs encouragements et leur appui, alors qu’il gravissait les échelons du hockey mineur.

La seconde levée de la bannière en son honneur s’était déroulée au Centre Vidéotron avant un match des Remparts, l’équipe qui l’avait mis au monde lors des deux premières saisons d’existence de la LHJMQ.

Chaque fois, il n’avait pu refouler l’émotion qui l’étreignait. Les spectateurs lui avaient été d’un beau soutien en lui témoignant une affection inconditionnelle.

La bataille se poursuit

Depuis, Lafleur a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qui ont sapé ses énergies. Mais il garde le moral.

« Ça va [mais], fatigué », m’a-t-il répondu par texto la semaine dernière, tandis que des rumeurs circulaient sur son état de santé.

Il était de retour chez lui après avoir séjourné à l’hôpital.

Il ne pouvait être présent hier à Niagara Falls, où le chef des opérations de Hockey Canada, Tom Renney, a dévoilé l’identité des nouveaux récipiendaires de l’Ordre du hockey canadien.

Il a adressé ses remerciements et fait part de son appréciation dans un message lu par Renney.

La soirée en l’honneur des intronisés ainsi que le tournoi de golf se tiendront à Niagara Falls en juin.

Septième Québécois

L’Ordre du hockey au Canada a été créé en 2012.

Les premiers récipiendaires ont été Jean Béliveau, Gordie Howe, Wayne Gretzky, Cassie Campbell, capitaine de l’équipe féminine olympique en 2002 et 2006, et Gord Renwick, ancien président de ce qui s’appelait alors l’Association canadienne de hockey amateur et ancien vice-président de la Fédération internationale de hockey sur glace.

Outre Béliveau et Lafleur, cinq autres personnes natives du Québec ayant fait leur marque dans le hockey ont été élevées au rang de l’Ordre.

Ce sont France St-Louis (2014), Serge Savard (2015), Mario Lemieux (2016), Scotty Bowman (2017) et Danielle Goyette (2018).

Danièle Sauvageau, Gilles Courteau et Marc Bergevin font partie du comité de sélection, qui comprend une douzaine de membres.

Pas trop tôt

Sans rien enlever à personne, Lafleur aurait dû être reconnu par l’Ordre bien avant cette année.

Comme tous les grands noms qui ont brillé dans le chandail du Canadien, les amateurs de hockey – de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique – lui vouent une admiration digne d’une icône.

Quand un grand joueur est hué dans une ville étrangère, cette réaction est interprétée comme un signe de respect.

Dans le cas de Lafleur, c’était différent quand il brûlait les patinoires de la LNH.

Partout au Canada, ses montées à l’emporte-pièce étaient saluées par les cris : « Guy ! Guy ! Guy ! »

On entend rarement ça pour un joueur adverse.

Êtes-vous capables de trouver d’autres joueurs de la LNH qui ont eu ou qui ont droit à un traitement aussi valorisant à l’étranger ?

Toujours payé mais pas d’entrevues

Le bruit court que le Canadien cherche à se départir du contrat de Shea Weber pour alléger sa masse salariale. Ce serait une bonne chose, mais comme toute transaction, c’est une question d’offre et de demande.

Une équipe qui cherche à rencontrer le plancher salarial peut très bien demander d’être compensée en joueurs, en choix au repêchage ou les deux.

On peut penser qu’à ce stade-ci, Kent Hughes préfère emmagasiner les choix plutôt que d’en échanger.

Attendons voir.

En ce qui me concerne, je retiens que les joueurs qui ne sont plus capables de jouer tiennent à être payés jusqu’au dernier centime de nos jours.

Je parle surtout des plus fortunés.

Jusqu’au dernier centime

Les gains en carrière de Weber s’élèvent à plus de 124 millions et il lui restera à percevoir six millions pour les trois prochaines saisons.

Son contrat stipule qu’il y a droit tant qu’il n’annonce pas sa retraite

Mais en a-t-il besoin tant que ça ?

Six millions, c’est le montant que Patrick Roy a laissé sur la table lorsqu’il a raccroché ses jambières avec une année à faire à son contrat.

On n’est plus à l’époque où les joueurs étaient exploités.

Manque de classe

Soit en passant, pour une deuxième fois cette saison, Weber a refusé d’accorder des entrevues aux journalistes montréalais qui l’ont croisé hier à Vancouver.

La première fois, c’était lors de la visite du Canadien à Seattle.

Pourquoi cet entêtement ?

Ça aurait été quoi de donner une quinzaine de minutes aux médias.

Je ne dis pas s’il avait eu mauvaise presse à Montréal, mais ce ne fut pas le cas.

On savait qu’il ne recherchait pas la publicité, mais à titre de capitaine du Canadien, faire des interviews faisait partie de son mandat.