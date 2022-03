Indonésie: des centaines d'habitants évacués après une éruption du volcan Merapi

Le volcan Merapi en Indonésie est entré en éruption tôt jeudi envoyant des nuages de fumées brûlantes dans un ciel rougeoyant tandis que des coulées de laves se sont déversées sur ses pentes, forçant plus de 250 personnes à évacuer la zone, ont indiqué les autorités.

Le volcan, l'un des plus actifs au monde, a projeté à de multiples reprises dans la nuit du gaz, des cendres volcaniques et des roches sur une distance de cinq kilomètres du cratère, a indiqué le chef de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

«En raison des nuées ardentes, 253 personnes ont évacué dans des refuges», a expliqué Abdul Muhari dans un communiqué.

Les autorités ont demandé aux habitants des environs de ne pas pénétrer dans une zone d'un rayon de sept kilomètres autour du cratère du Merapi qui risque de projeter de la lave ou d'autres matières volcaniques, a ajouté le responsable.

De la fumée et des cendres obscurcissaient le ciel surplombant une partie de la région densément peuplée de la capitale culturelle Jogjakarta sur l'île de Java.

Le niveau d'alerte du volcan Merapi a été relevé au deuxième le plus élevé en novembre 2020 après avoir montré une reprise d'activité.

La dernière éruption majeure de ce volcan voisin de la ville de Jogjakarta a fait plus de 300 morts en 2010 et provoqué l'évacuation de quelque 280.000 personnes.

C'était son épisode le plus violent depuis l'éruption de 1930 qui a fait environ 1300 victimes. En 1994, une autre éruption avait tué une soixantaine de personnes.

On dénombre près de 130 volcans actifs en Indonésie, archipel de plus de 17 000 îles et îlots situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique.