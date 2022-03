Jean Charest livre un plaidoyer pour l’unité du Parti conservateur en Alberta

Jean Charest a livré jeudi soir un plaidoyer pour l’unité du Parti conservateur lors de son événement de lancement dans une salle de sympathisants à Calgary, dans le cœur de l’Alberta et du conservatisme canadien.

De l’aveu du principal intéressé, ce n’est pas une coïncidence, mais un «choix » conscient.

«Je suis ici à Calgary, et je suis ici en Alberta parce que j’aimerais faire un point. Le point que je veux faire est que le Parti conservateur du Canada est à propos du pays lui-même. C’est pourquoi j’ai décidé d’être ici», a dit M. Charest en préambule à son discours, après avoir été introduit par Paul Haggis, un entrepreneur du pétrole bien connu de la région.

Jean Charest lequel il a louangé l’héritage de Stephen Harper, «qui a laissé un héritage fier, un héritage que nous allons honorer».

Il a fait connaître le «respect» qu’il a pour les derniers chefs qui ont échoué à vaincre Justin Trudeau, Andrew Scheer et Erin O’Toole.

Comprendre le système

L’ancien premier ministre québécois a rappelé dans son discours, mais aussi au courant de la journée entière, l’étendue de son expérience en politique, une expérience qui lui donne, selon lui, une compréhension sans égale du «système fédéral».

«Moi, si je suis premier ministre du Canada, je pense que ça donnerait une bouffée d’air frais à Ottawa parce qu’ils auront un premier ministre qui comprend comment le système fédéral fonctionne», a-t-il affirmé en entrevue avec Mario Dumont plus tôt en journée.

Le candidat à la chefferie a l’intention d’appuyer les projets de pipelines tant qu’il y a «une acceptabilité sur le plan environnemental et social».

Même s’il souhaite surtout «décarboniser le gaz et le pétrole», il soutient qu’il ne faut pas tourner le dos aux projets pétroliers. «Sécuriser» l’approvisionnement en énergie du Canada et des alliés européens, mis à mal par la guerre en Ukraine, est un argument de plus pour profiter des ressources souterraines du Canada.

Pas inquiet du retard dans les sondages

M. Charest entame la course avec un important retard dans les intentions de vote comparativement à son principal rival, Pierre Poilièvre. Ce dernier reçoit l’appui de 41 % des électeurs conservateurs contre 10 % pour l’ancien premier ministre québécois, selon un sondage Léger pour le compte du «Journal» et du «National Post» publié jeudi.

«Ce n’est pas contre [Pierre Poilièvre] que je fais campagne, moi je fais campagne parce que je pense que je serais un bon chef compte tenu de mon bilan, de ma feuille de route, de mon expérience, puis de ce que j’amène comme vision pour le Canada.»