La hausse du prix de l'essence coûte près de 2 M$ par an à Lévis

La hausse fulgurante des prix à la pompe coûte cher à la Ville de Lévis: si elle se maintient, ce sont près de 2 millions de dollars par an qui y seront engloutis.

Le président de la Société de transport de Lévis (STLévis), Steve Dorval, a estimé à 700 000$ par an le coût de la hausse des prix de l'essence pour le parc d'autobus. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, évalue quant à lui à 1 million de dollars les dépenses supplémentaires pour le parc de véhicules de la Ville.

«Chaque fois qu'on augmente d'un cent le prix du diesel, ça nous affecte autour de 20 000$ à 25 000$ dans notre budget», a indiqué M. Dorval. «On va devoir être vigilants. On va cogner à toutes les portes.»

Réserve

«C'est 2 millions de litres de consommation annuelle à la Ville de Lévis et on prévoit qu'on va avoir un million de dépenses de plus. C'est quand même énorme. Sauf qu'on a prévu une réserve, alors, pour le moment, on va piger dans la réserve», a soumis le maire Lehouillier.

Le maire ne croit pas avoir besoin, pour l'instant, de hausser les taxes des citoyens pour éponger la facture.

Autobus électriques

Entre-temps, la STLévis se dotera bientôt de 20 nouveaux autobus 100% électriques, pour 38 millions de dollars, dans la foulée de l'électrification de sa flotte, qui est une obligation gouvernementale. Ils seront disponibles en 2025.

Viendront ensuite 60 autres autobus électriques, au coût de 105 millions de dollars, qui feront en sorte que, d'ici huit ans, 75% des véhicules de la STLévis seront propulsés à l'électricité.

Ces changements permettront des économies de carburant appréciables de 1,2 million de dollars par an. Chaque autobus électrique qui remplace un véhicule diesel permet également de réduire de 60 tonnes les émissions de gaz à effet de serre, se réjouit Steve Dorval.