La télé publique sur la corde raide

La télévision publique n’a jamais été sur la corde raide comme aujourd’hui. Au Canada, en France et même en Angleterre.

Aucune télévision publique n’a l’aura de la BBC. Toutes rêvent d’avoir son contre-pouvoir et de jouir d’un financement aussi généreux. Sous peine de délit criminel, chaque foyer britannique doit défrayer un permis annuel de 159 livres (268 $) dès que s’y trouve un téléviseur, un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent ou tout appareil pouvant capter un signal de télé. C’est 72 $ de plus que la redevance que paient les foyers français.

La BBC reçoit 105 $ par tête de pipe, France Télévisions, 73 $ et CBC/Radio-Canada, 34 $. À ce montant, il faut ajouter ses revenus de publicité. Radio-Canada bénéficie aussi indirectement des aides financières que reçoivent les producteurs indépendants faisant affaire avec elle.

À Londres, c’est la ministre de la Culture elle-même qui mène la charge contre la télé publique. La BBC réclamait environ 15 % de plus pour contrer l’inflation et les dépenses entraînées par la COVID, mais la ministre a décidé de geler son budget pour deux ans. Si les conservateurs restent au pouvoir, ils entendent abolir d’ici à 2027 le permis que paient les Anglais pour la BBC. Par la suite, son financement serait au bon vouloir du Parlement. Comme au Canada !

LE RÊVE SECRET DES CONSERVATEURS

En France, l’avenir de la télévision publique n’est pas plus rose. Dans son premier discours de campagne présidentielle, et à la surprise de tous, Emmanuel Macron a annoncé qu’il mettra fin à la redevance télé. France Télévisions pourrait donc être, là aussi, à la merci des parlementaires. Deux des principaux adversaires du président, Marine Le Pen et Éric Zemmour, sont encore plus radicaux. S’ils sont élus, France 2 et France Inter, les deux fleurons du service public, seront privatisés.

La privatisation de CBC/Radio-Canada est le rêve secret des conservateurs. Ayant toujours eu été trop froussards pour y donner suite, ils ont plutôt choisi de grignoter son budget chaque fois qu’ils étaient au pouvoir. Le gouvernement de Jean Chrétien, tout libéral qu’il soit, n’a pas été en reste. Sous sa gouverne, CBC/Radio-Canada encaissa la coupe la plus radicale de toute son histoire : presque un demi-milliard d’un coup. Dans la foulée, l’ancien premier ministre avait aussi déclaré que « pas un seul Canadien ne descendrait dans la rue pour protester si Radio-Canada fermait ses portes le lendemain matin ».

LE RAPPORT YALE AUX OUBLIETTES ?

Chaque rapport de commission ou de comité sur Radio-Canada – et il y en a eu plusieurs – a fait trembler la direction. Chaque élection aussi. La prochaine ne fera pas exception, surtout si Pierre Poilièvre arrive à prendre la tête du parti conservateur.

Le travail législatif avançant à pas de tortue dans un gouvernement minoritaire, il n’y a plus de chance qu’on donne suite aux recommandations du comité de Janet Yale sur Radio-Canada. Le ministre du Patrimoine en a déjà plein les mains avec la loi sur la radiodiffusion, la contribution des géants du Web à la presse et à notre secteur audiovisuel, sans compter les modifications à la loi sur le droit d’auteur et une nouvelle loi sur les propos haineux.

La révision du mandat de Radio-Canada et la question de son financement seront remises aux calendes grecques. Le réseau anglais continuera donc de péricliter et le réseau français de concurrencer sans retenue la télévision privée. À terme, la situation minera la télévision publique et la rendra de plus en plus vulnérable aux assauts de tous les Poilièvre de ce monde.