La Ville de Lévis est un «modèle» de transparence, avance le maire

Quoiqu'en dise le conseiller d’opposition Serge Bonin, la Ville de Lévis est un « modèle » de transparence, assure le maire Gilles Lehouillier qui dit déjà plancher, par ailleurs, sur une refonte de la Charte de la ville.

En entrevue avec Le Journal, jeudi, le maire de Lévis a tenu à remettre les pendules à l’heure à la suite d’une sortie médiatique du seul conseiller élu de l’opposition.

La veille, Serge Bonin affirmait que la Ville pouvait « faire mieux » en matière de transparence. Il évoquait notamment des difficultés à obtenir ce qu’il voulait, à l’occasion, via l’accès à l’information. La collaboration est parfois « fluide », disait-il, mais elle pourrait aussi « grandement s’améliorer » dans certains cas.

« Là, il faudrait qu’il nous dise ce qu’il entend par là. La transparence, c’est un mot qu’on galvaude (...) Honnêtement, on répond à toutes les questions. Nos formulaires de prises de décision sont publics. À partir du moment où les gens me disent qu’ils ont toute l’information... En réalité, je dirais qu’on est peut-être devenu un modèle de transparence parce qu’il n’y a pas grand-chose qu’on ne rend pas public », a répliqué M. Lehouillier.

Travaux en cours sur la Charte

M. Bonin avait également réclamé, mercredi, la modernisation de la Charte de la Ville de Lévis qui n’a pas été révisée depuis les fusions de 2002. Jugée « désuète » parce qu’elle ne tient plus compte de la réalité d’aujourd’hui en matière de gouvernance, la Charte actuelle pose problème à plusieurs égards.

Elle ne permet pas, par exemple, que le maire Lehouillier cède sa place à la présidence du conseil municipal à un autre élu, même s’il accepterait volontiers de le faire. Elle ne reconnaît pas non plus l’opposition officielle.

M. Lehouillier partage son point de vue et laisse entendre que M. Bonin défonce une porte ouverte puisqu’un comité de travail, composé de plusieurs élus, planche déjà sur une réforme de la Charte depuis plus d’un an et demi.

« C’est normal que M. Bonin n’ait pas eu l’information. Il vient d’arriver », disant ne pas lui en tenir rigueur. « Ça va très bien avec M. Bonin. Il collabore bien, a insisté M. Lehouillier. On ne peut pas être d’accord sur tout mais dans l’ensemble, le fonctionnement, c’est super. »

Rôle accru des arrondissements

Le maire de Lévis veut aussi donner un rôle plus important aux arrondissements en matière de consultation citoyenne, un principe qu’il souhaite enchâsser dans la Charte. Les juristes y travaillent. Le ministère des Affaires municipales sera consulté lorsque le travail sera complété.

La Ville privilégie le dépôt d’un projet de loi privé mais le délai semble toutefois trop serré avant la prochaine élection provinciale cet automne. Rappelons que les travaux de l’Assemblée Nationale doivent être suspendus en juin.

Période de questions hybride

Le maire a également confirmé que les citoyens pourront désormais s’adresser de deux façons aux élus lors des séances du conseil de ville, en permanence. La première période de questions sera réservée aux gens qui sont présents à l’hôtel de ville alors que la deuxième période sera consacrée aux questions citoyennes en ligne. Cette décision-là a été prise « à l'unanimité » par les membres du conseil, a-t-il fait savoir.

