L’accès à des banlieues de Kyïv bloqué

Les Russes ont fait peu d’avancées significatives. Ils semblent consolider leurs forces en vue d’attaques sur trois grandes villes : Kyïv, Odessa et Zaporijia.

Les Ukrainiens rapportent que l’armée russe a bloqué l’accès de plusieurs banlieues de Kyïv.

Au sud, les Russes opéreraient une manœuvre de contournement de la ville de Mykolaïv pour ensuite attaquer Odessa par voie terrestre et maritime.

Écoutez l'édito de Loïc Tassé à l'émission de Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 8 h via QUB radio :

L’image des troupes russes continue à se détériorer. Elles ont la réputation de se livrer à des pillages dans les maisons et dans les magasins et en plus, elles ont attaqué des installations médicales, dont un hôpital pour enfants.

Par ailleurs, les corridors d’évacuation fonctionnent généralement bien, sauf autour de Kyïv.

Hier, la Russie a accusé à nouveau les États-Unis et leurs alliés de lui livrer une guerre économique. Cette accusation n’a toutefois pas été liée à une menace de représailles armées.

Mise en garde

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a mis en garde à nouveau la Russie contre une attaque russe qui viserait un pays de l’OTAN. Il a réitéré qu’en ce cas, l’article 5 de l’alliance jouerait pleinement et que l’OTAN entrerait en guerre.

Cependant, il a refusé de livrer des avions Mig-29 polonais à l’Ukraine, montrant ainsi les limites de l’aide que les pays de l’OTAN sont prêts à fournir.

Le temps semble compté pour l’armée russe. La saison du dégel approche. Elle pourrait commencer dans une semaine. D’autre part, les coûts de la guerre sont très élevés.