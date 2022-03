Le bien-être des femmes à cœur

Photos courtoisie

Reconnu pour ses nombreuses actions sociétales, Le Salon Maxime de Place Sainte-Foy a souligné la Journée internationale des droits des Femmes en offrant 10 200 $ de produits à cinq organismes d’ici, qui aident des femmes aux prises notamment avec de la violence conjugale, des dépendances ou le cancer. Ainsi, le YWCA (2600 $ en produits de maquillage), la Jonction Pour elle de Lévis (l’équivalent de 1900 $ en séchoirs Schwarzkopf Professional et en produits de soins de la chevelure), Le Portail de Saint-Augustin-de-Desmaures (2500 $ en produits d’hygiène pour les cheveux), la Maison la Montée de La Malbaie (2150 $ de produits pour la peau et le visage) et la Fondation québécoise du Cancer (franges et des bonnets d’une valeur de 1050 $) ont reçu un généreux soutien du Salon Maxime qui voulait souligner l’apport important des femmes dans la communauté en soutenant celles qui vivent des difficultés, leur permettant de prendre soin d’elles en toute dignité. Beau geste !

Les Audacieuses

Elles sont de retour pour une 2e année. Dix (10) femmes forment la nouvelle cohorte des Audacieuses qui s’engagent officiellement à se faire raser leur tête, le dimanche 24 avril, et à amasser un total de 200 000 $ pour Leucan. Le projet des Audacieuses s’inscrit dans le contexte du Défi têtes rasées MD Leucan, présenté par Proxim, qui se veut aussi un message de soutien pour tous les enfants qui perdent leurs cheveux lors de leurs traitements contre le cancer. Parmi ces 10 femmes d’exception, quatre des Audacieuses sont originaires de la région de Québec : Evelyne Audet, animatrice, 91.9 sports, RDS et Évasion ; Janice Bailey, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies ; Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries, Loto-Québec, et Audrey Morin, pharmacienne-propriétaire affiliée à Proxim. Vos dons permettront à Leucan de poursuivre sa mission et d’accompagner les familles qui reçoivent un diagnostic de cancer et de les aider financièrement, en plus d’investir dans la recherche clinique en oncologie pédiatrique.

► Pour plus d’information sur le projet et pour soutenir Les Audacieuses, visitez audacieuses.tetesrasees.com.

En souvenir

Le 10 mars 2012. Marie-Michèle Gagnon (photo), de Lac-Etchemin, se classe troisième du slalom d’Âre, en Suède, décrochant ainsi son premier podium de Coupe du monde en carrière. À la fin de la saison, elle intègre pour la première fois le Top 10 du classement du slalom de la Coupe du monde, avec une dixième place (248 points).

Anniversaires

Yvon Bussières (photo), l’ex-doyen (il a siégé pendant 28 ans) des conseillers municipaux à la Ville de Québec, 71 ans... Marcel Lajeunesse, claviériste, chanteur, animateur, DJ depuis 1978, responsable de l’animation au tournoi Pee-Wee de Québec depuis 1984... Carrie Underwood, chanteuse américaine, 39 ans... Jon Hamm, acteur américain (Don Draper), 52 ans... Nicolas Labbé, directeur général de la Fondation Nordiques, 58 ans... Alain Dumas, animateur et humoriste, 61 ans... Sharon Stone, actrice américaine, 64 ans.... Kim Campbell, première ministre du Canada (1993), 75 ans... Richard Bélanger, ex-directeur général de la CCARQ, 76 ans.

